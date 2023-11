Centri antiviolenza e case rifugio, una legge da Cpo Abruzzo

La Commissione pari opportunità (Cpo) della Regione Abruzzo ha approvato il testo della proposta di legge che intende sostituire la legge regionale n. 31/2006 in tema di centri antiviolenza (C.a.v.) e case rifugio (Cr) per donne maltrattate. La pdl, che consta di 32 articoli, è denominata "Istituzione dell'Osservatorio pari opportunità, dell'Osservatorio della violenza domestica, della Cabina di regia, dell'Albo regionale e riordino dei C.a.v. e delle Case rifugio" ed è la prima in Italia presentata da una Commissione pari opportunità regionale.

Dal 2020 la Cpo Abruzzo ha posto in essere audizioni di tutti i legali rappresentanti dei centri antiviolenza e delle case rifugio riconosciuti dalla Regione. Nel luglio 2022 è stata predisposta una prima proposta di legge per integrare la 31/06.

Successivamente, l'intesa Stato-Regioni del 2022 ha ulteriormente modificato i requisiti dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevedendo, tra l'altro, che gli avvocati a disposizione dell'utenza siano esclusivamente donne e che una donna avvocato la quale, nell'ambito della sua attività professionale, abbia seguito un uomo maltrattante, non possa operare in appoggio a un centro antiviolenza.

"La Commissione pari opportunità Abruzzo - spiega la presidente Maria Franca D'Agostino - ha ritenuto opportuno riordinare l'intera materia afferente i centri antiviolenza e le case rifugio. Sulla scorta dell'ultima intesa Stato-Regioni ha previsto, inoltre: l'apertura di sportelli di ascolto, collegati ai Cav riconosciuti; la possibilità per la Regione di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza contro le donne, devolvendo l'eventuale risarcimento in favore delle vittime e/o degli eredi delle stesse in caso di femminicidio; l'istituzione dell'Albo delle associazioni aventi i requisiti ex lege, le sole deputate ad aprire centri antiviolenza e case rifugio, al fine di evitare che donne vittime di violenza si rechino in centri non riconosciuti con personale non specializzato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA