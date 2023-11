All'Aquila la mostra sui pittori Bedeschini al Munda

Una mostra dedicata a Giulio Cesare Bedeschini (1582-1627) e Francesco Bedeschini (1626-1699), padre e figlio, pittori aquilani del XVII secolo, è stata organizzata dal Museo Nazionale d'Abruzzo in collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila e la Fondazione Carispaq. L'esposizione sarà aperta al pubblico dal primo dicembre 2023 al 3 marzo 2024 nei locali del Munda di Borgo Rivera.

Si tratta del primo evento monografico dedicato in Italia ai due artisti e, dopo un progetto di ricerca pluriennale e condiviso tra gli organizzatori, approfondisce temi capitali della cultura abruzzese del XVII secolo: le ventate artistiche che giunsero da Firenze e Roma sino alle pendici del Gran Sasso, l'arte controriformata prima, il disegno d'ornamento e l'invenzione barocca poi, sono le istanze culturali portate avanti da questa famiglia di pittori che dominò incontrastata la scena all'Aquila, città dove il loro capostipite scese al seguito di Margherita d'Austria (1572) dai domini di Parma e Piacenza.

Uno sguardo attraverso circa 70 opere, anche in bianco e nero, perché la mostra è principalmente di disegni e stampe, oltre che di dipinti, maioliche e documenti. Per l'occasione il Museo Nazionale d'Abruzzo ha restaurato quattro grandi opere custodite nei depositi, San Giacomo Maggiore, Madonna del Rosario, San Trofimo di Arles, Ritratto di Agatone I e ha acquisito il disegno Madonna del Carmine con Santi, eseguito da Giulio Cesare con inchiostro bruno acquerellato e tracce di matita nera e rossa, costruito attraverso la caratteristica tecnica del montaggio di ritagli di fogli.

Alla presentazione, nell'Auditorium della Fondazione Carispaq, i curatori Michele Maccherini, Luca Pezzuto, Simonetta Prosperi Valenti e Federica Zalabra, il rettore Univaq, Edoardo Alesse, l'assessore comunale Paola Giuliani e il presidente dell'assemblea soci della Fondazione Carispaq, Fabrizio Marinelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA