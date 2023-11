'Teatri R-Esistenti', rassegna di storie di Resistenza

Quattro spettacoli teatrali incentrati sulla memoria della Resistenza storica e sui temi resistenziali ancora attuali, con particolare riferimento alla condizione delle donne, alle diversità marginalizzate, alle discriminazioni. Le rappresentazioni andranno in scena a Pescara per la seconda edizione della rassegna "Teatri R-Esistenti", il 9, 10, 16 e 17 novembre, sempre alle 21 e ad ingresso gratuito, senza prenotazione, nel cineteatro Sant'Andrea.

L'iniziativa, promossa dall'Anpi - Comitato provinciale "E.

Troilo" di Pescara e dalla fondazione Brigata Maiella, con il contributo della fondazione Pescarabruzzo e la collaborazione di "Radio città Pescara popolare network", coinvolge quattro compagnie teatrali provenienti dalle province di Brindisi, Mantova, Modena e Pisa.

Si inizia il 9 novembre con "Armandi. Lettere (r)esistenti", una storia vera, che unisce 3 generazioni, basata su lettere scritte durante la Seconda guerra mondiale, ritrovate 73 anni dopo in una valigia.

Il 10, "La Donna Alata", una performance liberamente ispirata al romanzo cult "Notti al circo" di Angela Carter.

Il 16 con "Corpi al vento. Arianna, Fedra, Pasifae: le donne di creta", una storia antica narrata da due corpi e due voci fino a diventare un corpo solo ed una sola voce: un mito classico in chiave personale, ironica, contemporanea.

Il 17 con "Storia di una Repubblica", esperienze che hanno in comune il calcio e la Resistenza: personaggi come Bruno Neri, il calciatore che rifiutava di fare il saluto romano e che morì partigiano, ricordano l'importanza di quelle scelte che portano alla libertà e alla democrazia.



