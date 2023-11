Richard Galliano, sette concerti tra Abruzzo e Molise

Al via domani una serie di sette concerti tra l'Abruzzo e il Molise che vedono come protagonista il fisarmonicista jazz Richard Galliano. Francese, di origini italiane, Galliano è tra i musicisti che hanno dato una dimensione moderna alla fisarmonica nel jazz.

La tradizione come punto di partenza per dare vita a nuove possibilità, la modernità come riferimento per un percorso in continua evoluzione. 'Passion Galliano', il programma messo in campo come solista, offre al fisarmonicista lo spazio per potersi confrontare - nella dimensione del concerto in solo - con tutti i riferimenti e le ispirazioni che hanno attraversato la sua musica.

La valse musette, il tango, l'opera, la musica per il cinema, la canzone, naturalmente, il jazz, il senso per l'improvvisazione e la grande maestria tecnica si sintetizzano nella lettura personale e appassionata di Galliano, una lettura sempre convincente, emozionale e carica di significato, una lettura che, in qualche modo, rende anche omaggio alla figura del suo stesso protagonista, come a sottolineare la misura e le coordinate del contributo portato nel corso della sua carriera al jazz e allo strumento.

"Ogni concerto è diverso dagli altri - spiega - perché non voglio annoiare e non voglio annoiarmi. Do spazio a varie composizioni del mio repertorio personale, così come omaggi ad autori importanti come Astor Piazzolla, Jo Basile o Henry Mancini". Galliano è atteso domani con 'Pasion Galliano' al Teatro dei Marsi di Avezzano (L'Aquila), venerdì 10 novembre sarà al Teatro Massimo di Pescara. Sabato 11 è previsto un concerto al teatro Savoia di Campobasso, domenica 12 sarà al teatro Caniglia di Sulmona. Mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17, Galliano suonerà insieme ai Solisti Aquilani, in un set specifico, rispettivamente a Senigallia, L'Aquila e Teramo. "Con loro c'è una buona intesa - spiega - anche sulle mie composizioni".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA