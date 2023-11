Premio Bonanni, svelati i finalisti e gli studenti vincitori

Chiara Andreassi della classe IV C e Benedetta Romanelli della V C dell'Istituto 'Domenico Cotugno' dell'Aquila sono i vincitori ex aequo della Sezione B (poesia inedita riservata agli studenti) del 22/o Edizione Premio Letterario Internazionale L'Aquila Bper Banca intitolato a Laudomia Bonanni.

Lo rende noto la giura, insieme ai tre finalisti della Sezione A (poesia edita): 'Anonimie' di Massimo Pamio, Mondo Nuovo Edizioni; 'I Nomi' di Laura Pugno, La Nave di Teseo editore; 'Sorvoli' di Tiziano Broggiato, Luigi Pellegrini editore. Menzione speciale per 'Ancora' di Luciano Russi, De Felice edizioni. l vincitori delle due sezioni saranno premiati sabato prossimo, 11 novembre, ore 11 all'Auditorium del Parco all'Aquila, nell'ambito della cerimonia di premiazione.

Venerdì 10 novembre, alle 10.30 ci sarà una conferenza-incontro con il poeta spagnolo Alfonso Brezmes, ospite d'onore. L'incontro si terrà nella Sala assemblee di Bper Banca all'Aquila corso Vittorio Emanuele II, L'Aquila.

Nel pomeriggio, alle 14.30 è in programma la premiazione sezione riservata ai detenuti, nella Casa Circondariale di Preturo (L'Aquila).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA