Musica: 'Canzoni', prima nazionale con Magoni e D'Alessandro

Prima nazionale per lo spettacolo di Petra Magoni e Alessandro D'Alessandro all'Aquila, giovedì 9 novembre, ore 21, con "Canzoni", a L'Aquila, all'Auditorium del Parco, Per la stagione della Società Aquilana dei Concerti "B.

Barattelli" nell'ambito della proposta del Circolo Giovani Amici della Musica, i due artisti salgono sul palco con una produzione originale della Barattelli, in collaborazione con Squilibri editore, per un concerto sorretto dalla comune passione dei due protagonisti per la forma Canzone in tutta la sua estensione, oltre che dalla continua ricerca e sperimentazione con voce e organetto.

Entrambi con una forte personalità e con una spiccata originalità, l'una nel timbro e nella modulazione della voce e l'altro nell'uso del suo organetto "preparato" con loop ed elettronica, Petra Magoni e Alessandro D'Alessandro si immergono nel cuore delle grandi canzoni d'autore, da "Mario" di Jannacci a "Quello che non voglio" di Mesolella-Benni, da "Perfect day" di Lou Reed a "L'impotenza" di Gaber. Un duo d'eccezione, con un suono allo stesso tempo intimo e impetuoso e come unica regola il gioco dell'improvvisazione. Organettista di talento, Alessandro D'Alessandro ha portato uno strumento tipico della tradizione popolare a dialogare con altri stili, ritmi ed armonie, ampliandone notevolmente le capacità espressive.

Assieme a Canio Loguercio, nel 2017 ha vinto la Targa Tenco per il miglior album in dialetto con Canti, ballate e ipocondrie d'ammore, nel 2022 il Premio Loano per la musica tradizionale con "Canzoni per organetto & elettronica". Con studi di canto, musica antica, canto gregoriano e jazz improvvisazione, Petra Magoni è protagonista della scena musicale italiana. Ha partecipato per due anni anche al Festival di Sanremo. Con Ferruccio Spinetti nel 2003 nasce il ventennale duo "Musica Nuda" con il quale. Magoni ha un rapporto speciale con L'Aquila esibendosi spesso per la Barattelli, con tutti i suoi progetti più originali e coinvolgenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA