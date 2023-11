Dissesto idrogeologico, 7 milioni all'Abruzzo da ministero

Quasi 7 milioni di euro alla Regione Abruzzo per interventi contro il dissesto idrogeologico.

È il contenuto del decreto, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, inviato alla firma in queste ore. Lo annuncia il viceministro Vannia Gava. Sono nove le azioni che interesseranno centri abitati e corpi idrici ricadenti nelle province di Pescara, Chieti e L'Aquila.

"Stanziamo considerevoli risorse per la realizzazione di importanti opere di contenimento del rischio idraulico e di messa in sicurezza del territorio, ritenute prioritarie dalla Regione, nella considerazione che la lotta al dissesto idrogeologico rappresenta un dovere di preminente interesse nazionale" dichiara il viceministro.





