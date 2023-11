Da Bankitalia educazione finanziaria per piccole imprese

Un progetto di educazione finanziaria rivolta alle piccole imprese e realizzata in collaborazione con tante associazioni di categoria. Lo ha lanciato la Banca d'Italia e ha il titolo 'Scelte finanziarie e rapporti con le banche'.

L'iniziativa è stata illustrata da Giovanni Giuseppe Ortolani, direttore della Filiale regionale che coordina il progetto per l'Abruzzo, e dalla direttrice della Filiale di Pescara, Violetta De Luca, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria che hanno aderito.

Bankitalia organizza da diversi anni attività di educazione finanziaria sul territorio rivolte ai giovani, attraverso le scuole, e agli adulti. Con il percorso 'Scelte finanziarie e rapporti con le banche' la Banca d'Italia intende promuovere la diffusione della cultura finanziaria tra i piccoli imprenditori, in particolare tra coloro che vogliono avviare o hanno avviato da poco una piccola impresa.

"Saperne di più di finanza - come ha ricordato Ortolani - aiuta chi fa impresa a prendere decisioni migliori per il futuro della propria azienda e a dialogare in modo più costruttivo con banche, intermediari finanziari e altri soggetti esterni". I programmi e le modalità organizzative del progetto sono stati condivisi con le seguenti associazioni: Confartigianato, Cna, Confindustria, Confcommercio, Unioncamere/Camere di commercio, Cia, Copagri, Confesercenti. L'edizione di quest'anno prevede un programma di formazione suddiviso in quattro percorsi: il rapporto con la banca; la gestione delle difficoltà finanziarie; la Centrale dei rischi, pagamenti e strumenti di tutela; la finanza per la piccola impresa. Ogni percorso si basa su tre strumenti didattici: il corso on-line; l'incontro in aula con i docenti della Banca d'Italia, che prevede esercitazioni e offre l'opportunità di approfondimenti e scambi di esperienze; il fascicolo didattico.

Per ogni percorso la Banca d'Italia organizzerà, a Roma, delle giornate di formazione. Il percorso didattico si concluderà a luglio del 2024. Alla presentazione anche Silvio Calice (Cna Abruzzo), Guido Arista e Paolo Gargano (Confindustria). Info: ecomiapertutti.bancaditalia.it.



