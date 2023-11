'Comunicazione di arte contemporanea' 10/11 evento al Maxxi

Le sfide e le possibilità nella comunicazione dell'arte contemporanea al centro del secondo appuntamento di Glocal Art, Dialoghi sull'arte contemporanea in Abruzzo, venerdì 10 novembre dalle 18.30 nella Sala Polifunzionale del MAxxi L'Aquila con Giovanna Dello Iacono della Fondazione Aria di Pescara e Miriam Di Francesco redattrice delle riviste di settore Segno ed Espoarte.

Moderatrice della serata Valeria Pica, dell'Associazione Harp che, in collaborazione con la Fondazione Maxxi, cura questo programma di approfondimento all'interno del public program del MaxxiI L'Aquila.

Ancora tre gli incontri con ricercatori, curatori, ed economisti in programma nelle prossime settimane, ad animare il museo mentre le sale espositive sono in allestimento per la prossima mostra Diario Notturno. Di sogni, incubi e bestiari immaginari, che sarà inaugurata sabato 2 dicembre 2023. Durante l'incontro dal titolo Comunicare l'arte: sfide e possibilità nella comunicazione dell'arte contemporanea, con ingresso libero fino a esaurimento posti, si rifletterà, dunque, sulla comunicazione come strumento imprescindibile nella realizzazione di un progetto artistico, e su come possa, con i suoi strumenti e criticità, perfino influenzare la qualità dei contenuti veicolati.

Si proverà, infine, a mettere a fuoco le sfide, locali e globali, che i comunicatori hanno davanti a sé nel campo del contemporaneo: raggiungere non addetti ai lavori e coinvolgere pubblici ancora impermeabili, fra le altre."L'obiettivo primario della comunicazione è veicolare i valori culturali, etici e sociali, che possono influenzare e modificare la percezione del pubblico nei confronti di problematiche spesso complesse, espresse attraverso il linguaggio dell'arte contemporanea" dice Giovanna Dello Iacono, comunicatrice, sociologa specializzata nell'area dei fenomeni comunicazionali, fondatrice e direttrice della Fondazione Aria di Pescara.



