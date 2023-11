Bruce Dickinson torna in tour, nella band anche Mistheria

C'è anche un musicista abruzzese nella band che accompagnerà Bruce Dickinson nel tour internazionale da solista a supporto del nuovo disco The Mandrake Project.

Nel presentare le date europee, che lo vedranno in Italia a Roma (venerdì 5 luglio 2024 - Ippodromo delle Capannelle) e Vicenza (sabato 6 luglio - Metal Park Romano d'Ezzellino), il frontman degli Iron Maiden ha confermato la presenza del musicista e produttore Mistheria, al secolo Giuseppe Iampieri, alle tastiere.

Completano la formazione Roy Z (chitarre), Tonya O'Callaghan (basso), Dave Moreno (batterie). Originario della Marsica e diplomato al Conservatorio 'Casella' dell'Aquila, Iampieri ha già collaborato in passato con Dickinson e Roy Z. Celebre il suo adattamento del capolavoro barocco di Vivaldi Le Quattro stagioni trasformate in un'opera rock sinfonica, il Vivaldi Metal Project. Tastierista, pianista, hammondista, arrangiatore con notevole esperienza nel campo della computer-music, ha tenuto concerti in Italia e all'estero per varie associazioni musicali. Ha collaborato anche alle registrazioni del nuovo album di Dickinson.



