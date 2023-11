A Treglio attesi in migliaia per 'Borgo Rurale' 2023

Attese migliaia di persone da tutto il centro Italia per la 24/a edizione di Borgo Rurale, festa del vino novello, castagne e olio nuovo, che si terrà sabato 11 e domenica 12 novembre a Treglio (Chieti), suggestivo borgo con il suo centro storico affrescato. Si tratta del più grande evento enogastronomico d'autunno d'Abruzzo che promuove l'intero territorio per i suoi prodotti d'eccellenza. Non è una sagra, ma una straordinaria vetrina delle eccellenze abruzzesi che lascia lo spazio alle nuove produzioni di olio, vino novello e castagne, poi a 24 piatti della tradizione. I cittadini impegnati saranno 300 su base volontaria.

La manifestazione è stata illustrata oggi dal presidente della pro Loco Francesco Conserva, dal sindaco Massimiliano Berghella e l'assessore Giuseppina Di Renzo. "L'enogastronomia in Abruzzo è un forte volano turistico - ha detto il sindaco Berghella - e Borgo Rurale è sempre in crescita, tant'è che hotel e B&B sono pieni". Allieteranno le serate 12 gruppi musicali e uno itinerante. Il servizio navetta sarà disponibile dalle ore 17.30 in poi con partenze da Lanciano, piazzale della Pietrosa e quartiere Santa Rita e dal Thema Polycenter (Rocca San Giovanni). Autobus anche da Termoli, San Salvo Marina, Chieti e Pescara. Il presidente Conserva ha annunciato la presenza di stand di solidarietà, tra cui l'Opera missionaria e l'Airc.



