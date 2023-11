Scontri L'Aquila-Sora, tre tifosi ai domiciliari

Due ultras dell'Aquila Calcio e uno del Sora sono stati identificati e arrestati in flagranza differita in quanto ritenuti protagonisti dei violenti scontri avvenuti al termine della gara di campionato di serie D L'Aquila - Sora di domenica scorsa allo stadio 'Italo Acconcia' del capoluogo abruzzese.

Questo il risultato dell'attività di indagine svolta dagli agenti della Digos dell'Aquila, con la collaborazione della Digos di Frosinone.

Determinanti sono risultate le riprese video effettuate dagli operatori della Polizia scientifica impiegati nel servizio di ordine pubblico e l'ampia conoscenza dei gruppi ultras delle due compagini calcistiche degli operatori della Squadra tifoserie della Digos aquilana. Gli identificati avrebbero preso parte ai tafferugli brandendo aste di bandiera e cinture, parzialmente travisati, opponendo resistenza attiva agli agenti in servizio.

Alle attività hanno partecipato anche i carabinieri. Una loro appuntata è rimasta ferita negli scontri. Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari, su disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida e del giudizio direttissimo in programma domani.



