Rogo in cortile ospedale Teramo, fumo visibile a chilometri

Incendio, stamani, nell'area esterna dell'ospedale di Teramo: il rogo ha interessato un container destinato a torre di evaporazione o raffreddamento collegata all'impianto di cogenerazione, installato nei pressi del fabbricato contenente gli impianti di servizio del presidio sanitario.

Secondo le prime informazioni, l'incendio, da cui si è sviluppata un'alta colonna di fumo visibile in tutta la città e a chilometri di distanza, è scoppiato durante i lavori di installazione. Non si registrano danni agli impianti dell'ospedale, mentre il container è andato completamente distrutto.

Sul posto, lanciato l'allarme, sono subito arrivati i Vigili del fuoco del Comando di Teramo, che hanno provveduto a spegnere l'incendio con l'ausilio di due autobotti, per poi mettere in sicurezza il container. Presenti anche il sindaco, il direttore generale della Asl, il direttore sanitario e quello di presidio.

È inoltre intervenuta la polizia per tutti gli accertamenti del caso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA