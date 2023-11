La Fiera del Disco torna all'Aquila e omaggia Donna Summer

Due giornate dedicate ai collezionisti e a coloro che amano la buona musica. Arriva all'Aquila, sabato 11 e domenica 12 novembre, in uno spazio allestito al centro commerciale L'Aquilone, la Festa del Disco.

Una full immersion tra i vinili a 33, 45 giri, MIX, e CD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Durante le giornate della fiera del disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, con il supporto degli espositori.

Domenica 12 Novembre, alle ore 17, ci sarà la presentazione del libro 'Donna Summer la Voce Arcobaleno - Da disco queen a icona pop', scritto da Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano con la prefazione di Pete Bellotte (produttore, insieme a Giorgio Moroder, di alcuni dei più conclamati successi della cantante).

Non è una mera biografia, ma un ricco volume impreziosito da interviste esclusive degli autori alla cantante e ad altri personaggi a lei vicini, che offre uno spaccato inedito del percorso esistenziale e artistico di questa grande star e, al contempo, delinea il contesto storico e sociale in cui questa magica avventura si è sviluppata. Andrea Angeli Bufalini, giornalista, critico musicale e scrittore che ha avuto l'onore di poter intervistare la stessa Donna Summer, e Giovanni Savastano, psicoterapeuta, docente e scrittore di articoli e libri proprio sulla discomusic, verranno affiancati nella presentazione dalla cantante Deborah Johnson.

Johnson sarà la protagonista di 'Deborah Johnson sings Donna Summer', uno spettacolo teatrale, in tour nel 2024, dedicato proprio alla diva della discomusic. Recentemente ha partecipato come concorrente di Tale e Quale Show su Rai1.

Attivo ormai da un decennio, il progetto culturale delle Fiere del Disco, portato avanti da Ernyaldisko, abbraccia tutta l'Italia, da Nord a Sud. La tappa aquilana è organizzata da e Music Day Roma.



