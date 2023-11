Rugby Experience L'Aquila, Eni rinnova il sostegno

Per la sesta stagione consecutiva Eni sarà al fianco dell'associazione Rugby Experience sostenendo il progetto Rex Lab e gli impegni sportivi del club aquilano. Lo rende noto il sodalizio. Un sostegno totale, quello di Eni, per un percorso importante ed ambizioso, dedicato alla "crescita sana", non solo sportiva, di bambini e ragazzi: Rex Lab, un progetto che adotta il rugby come itinerario formativo, promuovendo uno stile di vita sano, incentrato sul benessere fisico e psicologico degli atleti dell'associazione aquilana.

"Dal 2014 stiamo portando avanti un progetto di formazione totale in cui sport, studio, alimentazione, benessere fisico, posturale e psicologico avanzano insieme - ha dichiarato Federica Aielli, presidente della Rugby Experience L'Aquila -.

L'obiettivo principale resta la crescita sana delle nostre atlete e dei nostri atleti. Il rinnovo della fiducia da parte di Eni ci rende particolarmente orgogliosi del percorso intrapreso che, con impegno ed entusiasmo, stiamo portando avanti".

Come nelle passate stagioni, il logo Eni sarà sulle maglie da gioco delle atlete e degli atleti, dall'under 6 all'under 18, dell'asd Rugby Experience: l'associazione aquilana svolge l'attività regionale organizzata dal Comitato regionale Abruzzese FIR, partecipa ai campionati regionali, interregionali e nazionali under 16 e under 18, coinvolge ogni categoria nella partecipazione ai più importanti tornei italiani. Appuntamento annuale, poi, il Torneo 'Eni L'Aquila Cup': una competizione nazionale, organizzata da Rugby Experience, dedicata al rugby giovanile che convoglia nel capoluogo abruzzese centinaia di rugbisti in erba.



