Promozione e tutela del vino, nasce 'Italians wine care'

Promozione, conoscenza e tutela del vino: nasce a Pescara l'associazione nazionale 'Italians wine care' all'interno del circuito Centro Italiano di Proposta ed Azione Sociale (Cipas). La denominazione è stata scelta "per rappresentare tutti coloro, appassionati e professionisti del vino italiano, pronti a studiarlo e conoscerlo meglio, ma anche a tutelarlo e difenderlo da tarocchi ed imitazioni", ha spiegato il presidente del Cipas, Donato Fioriti.

In attesa del congresso italiano della nuova associazione è stato eletto l'ufficio esecutivo ed il coordinamento nazionale composto da Claudia Fioriti (coordinatrice), Annamaria Acunzo (vicaria), Ugo Iezzi (sommelier e segretario). Nell'ufficio di coordinamento nazionale entrano a far parte, in rappresentanza del territorio: Claudia Fioriti (Abruzzo), Annamaria Acunzo (Abruzzo), Ugo Iezzi (Abruzzo), Cristiana Persia (Lazio), Pasquale Di Lena (Molise), Luigi Di Corcia (Marche), Antonio Giannetta (Puglia), Vittorio Carlomagno (Campania), Salvatore Minniti (Sicilia), Rino D'Emilio (Emilia Romagna), Franco Maccari (Veneto); in itinere i rappresentanti delle restanti regioni. Nell'ufficio legale nazionale di tutela e difesa del vino italiano entrano gli avvocati Luigi Di Corcia (Marche) e Vittorio Carlomagno (Campania).

"Ringrazio la dirigenza Cipas - ha esordito la Fioriti - e tutti i referenti regionali e componenti del neonato coordinamento nazionale, composto da professionisti di altissimo livello, ma soprattutto appassionati del settore".

"Mi piace sottolineare - ha spiegato la Acunzo - la partnership, attraverso il Cipas, con il format internazionale 'Miss Chef', con l'associazione nazionale Città Del Vino (500 comuni italiani), ed in collaborazione con Figec/Cisal il nuovo sindacato della Stampa e della comunicazione. Ne approfittiamo per lanciare due iniziative sul territorio, entrambe presso l'Accademia del Gusto a Pescara, sulla comunicazione e conoscenza del vino: la prima, una serata 'Wine lovers' venerdì primo dicembre; la seconda, con 8 serate full immersion, nel periodo gennaio-febbraio 2024, il cui programma è presso il sito cipas (www.cipas.eu)".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA