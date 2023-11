Mancano medici, urologo solo al mattino in ps Sulmona

Mancano i medici e le consulenze urologiche di pronto soccorso si svolgono solo di mattina.

Accade nell'ospedale di Sulmona che continua a fare i conti con la cronica carenza di personale, nonostante la recente classificazione di nosocomio di primo livello. Nel reparto di Urologia, ad esempio, non è possibile assicurare le consulenze di pronto soccorso per l'intero arco della giornata. Al momento solo due medici risultano operativi più un'altra unità assegnata al reparto. Non potendo svolgere un turno continuativo oltre i limiti previsti dalla legge, l'urologo riesce a coprire le consulenze di pronto soccorso solo dalle 8 alle 14. A farne le spese è stato un giovane che nei giorni scorsi, alle 17 è stato dimesso a domicilio, ma è stato costretto a tornare in ospedale il giorno successivo e a fare i conti con le lunghe attese della medicina d'accettazione e d'urgenza.



