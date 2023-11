Carovana di prevenzione Komen in Abruzzo con due nuove tappe

Continua il tour della Carovana della Prevenzione di Komen Italia con due nuove tappe in Abruzzo, a Pescara, per assicurare alle donne l'accesso ad opportunità efficaci ed eque di protezione della propria salute: il 7 e 8 novembre saranno offerti esami diagnostici gratuiti in collaborazione con i partner e con il sostegno dei medici volontari e delle associazioni del territorio.

Grazie all'iniziativa sostenuta da Procter & Gamble e Despar, le due Unità Mobili ad alta tecnologia della Carovana della Prevenzione di Komen Italia stanno raggiungendo i luoghi dove la prevenzione arriva con più difficoltà alle donne che ne hanno bisogno e nelle zone dove la pandemia da Covid-19 ha creato maggiori ritardi nei programmi di screening.

"Con l'iniziativa "Insieme siamo più forti" dal 2021 abbiamo contribuito a donare oltre 4.500 visite di prevenzione gratuite a donne in difficoltà o fuori dal regime di screening delle proprie regioni". - Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione Procter & Gamble Italia.

Il 7 novembre Komen Italia è a Pescara, in Viale Giovanni Bovio 479, dalle 9 alle 16, dove sono previste visite endocrinologiche dedicate alle donne con il sostegno di Despar.

L'8 novembre, grazie al sostegno di Procter & Gamble, le Unità Mobili fanno sosta a Pescara, in piazza della Repubblica, dalle 9 alle 16, dove sono previste visite senologiche e ginecologiche. Un particolare ringraziamento va al Comune di Pescara, ai partner Despar e Procter & Gamble e al sostegno dell'Associazione Donne Oltre che consentiranno a Komen Italia di tornare con le tappe della Carovana in Abruzzo e offrire oltre 80 esami diagnostici.

Per informazioni e prenotazioni: - Martedì 7 novembre dalle 9.00 alle 16.00 - Pescara, Viale Giovanni Bovio 479 - Per info e prenotazioni: komen.it - Mercoledì 8 novembre dalle 9.00 alle 16.00 - Pescara, piazza della Repubblica - Per info e prenotazione: Associazione Donne Oltre - Assunta (Responsabile) 3387310128 - @essereoltre.it.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA