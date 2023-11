Cane intossicato da fumo, salvato con la maschera d'ossigeno

Gli hanno messo la maschera d'ossigeno per salvarlo dai fumi dell'incendio della casa del padrone: ha rischiato di morire il cane pastore abruzzese, ma in suo soccorso sono arrivati i Vigili del Fuoco di Avezzano.

I Vigili sono intervenuti in una abitazione di Scurcola dove prima hanno prima salvato un sessantenne e poi i suoi due cani pastori abruzzesi, di cui uno era appunto in condizioni critiche.

L'uomo è stato condotto dal personale sanitario presso l'ospedale per accertamenti in quanto a causa dell'inalazione dei fumi era svenuto. Per il cane pastore pericolo sventato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA