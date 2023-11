Turismo: Progetto Cammino Teramano con fondi Usr

La prima bozza del progetto denominato "Cammino Teramano (Ca.Te.)" è stato presentato dalla Provincia di Teramo ai sindaci dei Comuni interessati. Un progetto turistico unitario provinciale, grazie alle risorse già stanziate per il cratere sismico 2016-2017 (fondi USR 2022), pari a circa 6 milioni di euro. La destinazione della misura è specificata sia nella realizzazione ex novo e sia nella riqualificazione dei "Cammini".

Il progetto riguarda il cosiddetto "turismo lento", cioè quello dei percorsi storici, religiosi, paesaggistici ed artistici, sta attraversando un periodo di impetuosa crescita ed evoluzione in tutta Europa. Con l'ausilio di esperti in materia, anche sulla scorta dei più virtuosi esempi di "cammini" italiani ed europei, la Provincia ha predisposto e presentato una prima bozza progettuale alle amministrazioni comunali del territorio, con l'obiettivo di arrivare alla definizione dei percorsi e avviare uno studio di fattibilità e finanziabile.

La bozza iniziale prevede un percorso ad anello di 12 tappe giornaliere di lunghezza variabile, dai 10 ai 23 chilometri per ciascuna tappa, per un totale di oltre 200 chilometri di tracciato pedonale. Sul percorso sono previste infrastrutture attrattive e ricettive, in un'ottica di totale fruibilità del territorio. "Le singole tappe e il percorso nel suo insieme costituiscono un viaggio attraverso i luoghi, i colori e i sapori della nostra terra, all'insegna dei borghi, delle chiese, del buon cibo e della rinomata ospitalità che ci contraddistingue", ha detto Camillo D'Angelo, presidente della Provincia. La bozza di progetto sarà implementata con le proposte dei singoli Comuni aderenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA