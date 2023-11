Teatro Stabile d'Abruzzo, serata celebrativa dei 60 anni

Una serata di storia, idee e spettacolo per celebrare i 60 anni di attività.

Lunedì dalle ore 19, nel Ridotto del Teatro Comunale a L'Aquila, il presidente Pietrangelo Buttafuoco e il direttore Giorgio Pasotti racconteranno al pubblico in sala le idee e le linee artistiche che guidano il lavoro dell'Ente teatrale regionale, ricordando il percorso dal 28 ottobre 1963 a oggi.

La serata si concluderà con un 'divertissement' shakespeariano nato da un'idea di Viola Graziosi e Graziano Piazza tratto da 'Sogno di una notte di mezza estate', ancora un viaggio moderno e informale tra le parole di uno dei più grandi maestri del teatro.

Saranno gli stessi Graziosi e Piazza, due straordinari attori che collaborano stabilmente con il Tsa, racconteranno in modo inedito ed emozionante le meravigliose storie immaginate dal Bardo.

Alternando il dialogo tra gli attori e quello tra i personaggi lo spettatore sarà condotto in un viaggio tra gli amori intricati ed incostanti di due mondi: quello del bosco fatato e quello della corte del Duca di Atene.

La parola di questo Shakespeare nostro contemporaneo ci aprirà il cuore al sentimento, alla visione e soprattutto all'immaginazione, attraverso la quale lo spettatore stesso potrà tessere la fitta tela delle vicende, così da diventare quasi il regista dello spettacolo comprendendo il significato profondo del fare teatro. È prevista la partecipazione del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e del delegato del presidente della Regione Abruzzo.

L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.ciaotickets.com fino ad esaurimento posti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA