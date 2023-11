Musica: 5/11 a L'Aquila torna Giuranna leggenda della viola

Bruno Giuranna, la leggenda vivente della viola, viene celebrato dalla Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli", per i suoi 90 anni. Nel 1958 si esibì per la prima volta a L'Aquila. Da allora tanti concerti, sia come violista, sia come direttore, trai quali I Musici, il Quartetto di Roma, Trio Italiano d'Archi. Domenica 5 novembre all'Auditorium del Parco dell'Aquila, ore 18, Giuranna salirà sul palco della Barattelli con la pianista Clara Dutto, specialista del repertorio cameristico. Il programma proposto è un percorso che inizia dal Romanticismo tedesco più classico, con l'Adagio e Allegro op. 70 di Schumann e la Sonata op. 120 n.

1 di Brahms, per approdare a una delle ultime pagine scritte da Šostakovič, la Sonata per viola e pianoforte op. 147. A coronamento della visita a L'Aquila del grande Maestro, il giorno dopo il concerto, lunedì 6 novembre alle ore 10 Bruno Giuranna incontrerà il pubblico nel Conservatorio "A. Casella", dove sul finire degli anni '60 è stato uno dei primi docenti del neonato Istituto. Giuranna, ha iniziato la sua carriera con la prima esecuzione assoluta, sotto la direzione di Herbert von Karajan, della Musica da Concerto per viola e orchestra d'archi scritta per lui da Giorgio Federico Ghedini. Ha suonato con tutte le orchestre più prestigiose e con direttori come Claudio Abbado, Carlo Maria Giulini e Riccardo Muti. Inizia la sua immensa attività didattica a Berlino.Oltre all'Aquila, ha insegnato al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, a Londra, negli USA e, oggi, a Cremona e a Siena. Dal 1983 al 1992 è stato direttore artistico dell'Orchestra da Camera di Padova e del Veneto. La sua vasta discografia comprende registrazioni per Philips, Deutsche Grammophon, EMI; Vincitore di una Grammy Award Nomination e un Grand Prix du Disque dell'Académie Charles Cros di Parigi. Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana, dal 2011 è presidente europeo di ESTA, associazione insegnanti di strumenti ad arco in Europa.



