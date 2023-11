Maltempo: enorme masso su auto, paura a Scanno

Tragedia sfiorata stamattina a Scanno attorno alle 9.30 quando un masso si è distaccato dalla parete rocciosa del monte in località San Martino ed è precipitato su via Pescara, atterrando su un'auto parcheggiata a circa 50 metri da un complesso di 12 appartamenti.

Il masso, di dimensioni stimate 6 metri per 6 e 3/4metri di altezza per 150 metri cubi, ha completamente schiacciato l'auto e si è fortunatamente arrestato lì, senza raggiungere le case poco più giù.

I lavori per la messa in sicurezza della parete rocciosa erano iniziati a marzo con delle perforazioni per agganciare reti in aderenza e barriere paramassi.

Gli operai stamattina non erano a lavoro.



