Maltempo: slalom in stazione Sulmona tra pozze e cantiere

Disagi questa mattina per i passeggeri della stazione ferroviaria di Sulmona che hanno faticato non poco per raggiungere i binari. Uno slalom dovuto alle violenti raffiche di vento e alla pioggia di questa notte.

Gli utenti della stazione si sono ritrovati da un lato pozzanghere e allagamenti, dall'altro il cantiere di riqualificazione allestito nel piazzale, anch'esso danneggiato dal vento. Problemi nel percorrere il tratto del piazzale a piedi ma anche per trovare parcheggio. In Valle Peligna decine le telefonate al centralino dei Vigili del Fuoco per rami caduti sul territorio comunale di Sulmona. Un incidente sulla statale 17, probabilmente a causa della pioggia, ha rallentato il traffico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA