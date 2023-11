Maltempo, caduti rami e tegole in Alto Sangro

Tecnici del comune di Castel di Sangro (L'Aquila) al lavoro, dalle prime ore di questa mattina, per la ricognizione dei danni causati dal maltempo. Nel capoluogo dell'Alto Sangro sono caduti rami di alberi su strade secondarie, su una villa e vicino a un'attività. Inoltre, da un magazzino privato si sono staccate alcune tegole, poi precipitate in strada. Fortunatamente i danni, come conferma il sindaco, Angelo Caruso, non sono ingenti. "Le nostre squadre hanno operato da questa mattina e abbiamo agevolato anche il lavoro ai Vigili del Fuoco" commenta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA