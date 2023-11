Maltempo, alberi su Ss16, Vvf al lavoro nel Teramano

Circa 25 interventi sono stati effettuati nella notte dai vigili del fuoco della provincia di Teramo, a causa del forte del vento. Numerosi altri interventi restano in attesa di essere eseguiti. Principalmente si è trattato di rimuovere alberi, rami e altri elementi pericolanti, ma i pompieri sono intervenuti anche per spegnere incendi di sterpaglie a Varano di Teramo e a Bisenti dove le fiamme hanno raggiunto un capannone con alcuni attrezzi agricoli. Le operazioni di spegnimento sono state rese più complicate dall'azione del forte vento che ha favorito la propagazione delle fiamme.

I comuni con i maggiori per il vento sono Silvi, Pineto e Atri. Molti interventi sono stati effettuati per rimuovere elementi pericolanti, alberi e rami caduti sulle sedi stradali.

Particolarmente interessato il territorio di Silvi dove sono caduti elementi di rivestimento della facciata di un hotel di grande altezza e di diversi alberi e rami, con alcuni tratti di via Roma, tratto cittadino della statale Adriatica, rimasti bloccati a causa della caduta di alberi. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per rimuovere gli alberi, impiegando autogru e autoscala e utilizzando le motoseghe per sezionarli in varie parti e ripristinare la viabilità. Per potenziare il dispositivo di soccorso hanno richiamato in servizio anche personale libero e si sono avvalsi del supporto di squadre di protezione civile e di aziende messe a disposizione dai comuni interessati e dalla Provincia di Teramo.



