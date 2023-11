Maltempo: alberi caduti e danni in provincia di Chieti

È stata una notte di grande lavoro per i Vigili del Fuoco in provincia di Chieti dove le forti raffiche di vento hanno abbattuto alberi e insegne, danneggiato tetti e cornicioni. Attualmente sono 120 le richieste di intervento al Comando provinciale. Fra Vasto e San Salvo, in particolare, si contano diversi alberi caduti, alcuni anche su auto in sosta. A Vasto il vento ha danneggiato un'impalcatura ed è crollato un tratto di muretto della balconata orientale. Il Comune ha attivato il Coc ed è stata disposta la chiusura del cimitero, della Villa Comunale e di tutti i parchi. In via Tobruk sono caduti calcinacci sulle auto.A Celenza sul Trigno con una ordinanza è stata disposta la chiusura delle scuole. A Chieti il vento ha completamente smantellato il tetto di una casa disabitata, danneggiando un cavo elettrico: i tecnici stanno intervenendo ora. A Celenza sul Trigno un'ordinanza ha disposto la chiusura delle scuole.



