Maltempo: A14 chiusa tra Val di Sangro e Vasto sud

Sull'autostrada A14, tra Val di Sangro e Vasto sud verso Bari, è stata disposta nella notte, e permane tuttora, la chiusura del tratto per la caduta di alberi in carreggiata a seguito delle forti raffiche di vento. Dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Val di Sangro, dove ci sono 2 km di coda, percorrere la Statale 16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Vasto sud. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale.



