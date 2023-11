Maltempo: a Pescara disagi e danni per vento, Vvf in azione

Notte di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco di Pescara, che hanno dovuto far fronte ai danni provocati sia nel capoluogo adriatico sia in provincia dalle violentissime raffiche di vento che hanno interssato il territorio. Almeno 50 gli interventi eseguiti e altrettanti quelli in coda, in aumento viste le tante richieste. Tutte le squadre disponibili sono state impegnate nella gestione dell'emergenza ed è stato richiamato anche il personale libero dal servizio.

Da Pescara a Montesilvano, dall'area vestina alla Val Pescara, dappertutto si registrano danni e disagi, tra tetti scoperchiati, tendoni e cartelloni divelti. I problemi principali riguardano la caduta di rami e alberi, che sono finiti sulle strade, in alcuni casi occupando anche l'intera carreggiata, sulle abitazioni e sulle linee della corrente elettrica, provocando dei blackout. Numerose le auto colpite, alcune delle quali anche in transito, ma non si registrano feriti.

Nel capoluogo adriatico un grosso platano è crollato in viale Pindaro, nei pressi dell'università, invadendo completamente la strada. In via Raffaello sono crollati dei calcinacci da un palazzo in ristrutturazione e hanno danneggiato le auto in sosta. Chiusi per precauzione da ieri sera tutti i parchi cittadini.



