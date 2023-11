Maltempo, a Penne apre Coc. Chiusi cimiteri e parchi

A seguito del forte vento della notte scorsa, che ha causato ingenti danni su tutto il territorio comunale (alberi abbattuti, tetti divelti), il sindaco di Penne (Pescara) Gilberto Petrucci ha attivato questa mattina il Centro Operativo Comunale (Coc). Sono al lavoro volontari di Protezione Civile, personale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pescara, dipendenti dell'Ufficio Tecnico comunale e della Polizia Locale. Le attività sono coordinate dall'assessore alla protezione civile Antonio Baldacchini.

Secondo una prima stima, sono caduti diversi alberi sulle strade comunali che, attualmente, rallentano la viabilità cittadina.

Per alcune ore è rimasta chiusa la statale 81, all'ingresso della città, per un albero caduto sulla strada. La situazione più delicata si registra nel centro storico: ci sono impalcature edili e manufatti danneggiati e divelti dal vento. A scopo precauzionale sono stati chiusi i cimiteri e i parchi pubblici.

"Siamo a lavoro per liberare le strade da rami e alberi caduti durante il violento nubifragio che si è registrato la scorsa notte - ha detto il sindaco - Con il personale dei Vigili del fuoco stiamo verificando la condizioni statiche di alcune strutture vetuste e storiche presenti nel centro storico, tra cui il Duomo, e nei cantieri edili aperti per le attività di ristrutturazione. A scopo precauzionale abbiamo interdetto parchi e cimiteri. Nelle prossime ore andremo a monitorare i capannoni delle aziende agricole del territorio".

E' possibile contattare il COC per segnalare criticità ai seguenti numeri: : 337.91.57.45 - 085 821 3206. (Ufficio comunicazione).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA