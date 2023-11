Maltempo, a Lanciano alberi e pali caduti, chiusi i parchi

Numerosi alberi e pali dell'illuminazione pubblica sono caduti stanotte a Lanciano per le poderose raffiche di vento. Il sindaco Filippo Paolini e l'assessore al Decoro Tonia Paolucci hanno deciso la chiusura di tutti i parchi giochi e le aree verdi. Un albero è caduto anche all'interno del parco giochi 'Orso Bernardo', confinante con il Parco Villa delle Rose.

"I numerosi alberi - dice Paolucci - sono caduti sia in centro città sia in periferia. Il numero maggiore di piante divelte dal vento si trova nelle pertinenze private. Le raffiche di vento hanno rovesciato e spostato di metri anche i bidoni della spazzatura. La città va del tutto ripulita. Nonostante tutto la situazione è sotto controllo". Tetti danneggiati anche in alcune aziende del Val di Sangro, compresi padiglioni di Stellantis Europe Spa ad Atessa (Chieti). Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati numerosi, anche per controllare la sicurezza di molte abitazioni e dei cornicioni pericolanti.





