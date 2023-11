Insulti e botte a moglie e figlia, un arresto all'Aquila

Avrebbe maltrattato la moglie sottoponendola a continue vessazioni fisiche e psichiche spesso accompagnate da minacce di morte. Per questo, la Squadra mobile dell'Aquila ha fermato un aquilano, sottoponendolo ai domiciliari con braccialetto elettronico. Dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia aggravato.

In varie occasioni la donna sarebbe stata colpita e spintonata, anche alla presenza della figlia minorenne. Persino quest'ultima, secondo le accuse, sarebbe stata insultata minacciata e maltrattata. L'indagine è coordinata dalla Procura.





