Da Villa Santa Maria nel mondo, morto lo chef Vittorio Saccone

E' morto a Roma all'età di 86 anni Vittorio Saccone, tra i più innovativi chef di Villa Santa Maria (Chieti). A darne notizia è la onlus 'Antonio Falconio' del paese abruzzese patria dei cuochi. "Addio a Vittorio Saccone chef con la C maiuscola - dice la onlus - Ha portato in alto con garbo il nome di Villa Santa Maria e dell'Abruzzo". Dai primi anni Sessanta fino alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, Saccone ha legato il suo nome al Grand Hotel Excelsior di Roma, oltre ad aver diretto le cucine di importanti hotel e ristoranti in Italia e all'estero: a Londra ha diretto la cucina del prestigioso Harry's Bar.

"Un faro per i colleghi contemporanei e più giovani - aggiunge la onlus Falconio, intitolato a un altro grande chef scomparso, insegante all'istituto alberghiero villese - Vittorio faceva parte della nostra commissione di valutazione che ogni anno individua allievi meritevoli degli istituti alberghieri a cui vengono affidate borse di studio gratuite per il perfezionamento professionale. E' una grande perdita per tutto il settore". I funerali si svolgeranno a Villa Santa Maria domani 4 novembre alle ore 15.



