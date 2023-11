Sospiri, crediamo fortemente nel lavoro Cram, radici salde

Il Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha portato i saluti istituzionali dell'Assemblea Legislativa durante l'incontro annuale del CRAM (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo). I lavori assembleari, ospitati nella sala consiliare di Palazzo dell'Emiciclo, all'Aquila, sono iniziati questa mattina e proseguiranno fino a sera.

"Noi teniamo particolarmente al Cram e crediamo fortemente nel lavoro che svolge per tenere salde le radici dei nostri connazionali all'estero - ha detto Sospiri - Vedo che c'è grande confronto e attenzione e mi fa molto piacere. Vi auguro buon lavoro. Sono certo che da questo incontro verranno fuori fatti concreti che potremmo sviluppare nel corso dei giorni a seguire".

Un saluto accolto con favore dai delegati Cram che hanno apprezzato l'accoglienza curata dalla Regione e si sono detti "onorati" di avere la possibilità di esprimersi democraticamente all'interno della Sala in cui vengono discusse e votale le leggi regionali. Il tavolo dell'Assemblea degli Abruzzesi nel Mondo è coordinato in presenza dal direttivo formato dai consiglieri regionali Roberto Santangelo e Sara Marcozzi, mentre Sabrina Bocchino è intervenuta in collegamento video. Tra i componenti anche Antonio Innaurato, Rappresentante dell'Osservatorio delle Associazioni. I lavori assembleari sono moderati e diretti dai dirigenti e funzionari del Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo di Regione Abruzzo



