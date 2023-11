Etichetta abruzzese schiera artista a Sanremo giovani

La Ondesonore Records, l'etichetta discografica di Francesco Altobelli, è l'unica presenza abruzzese nella fase finale di Sanremo Giovani.

Continua, così, la serie positiva della label con sede a Montesilvano (Pescara) che ha di nuovo piazzato un proprio artista nella selezione per il festival della canzone italiana.

L'artista è La Base, pseudonimo di Alessandro Rossi, un musicista e compositore romano, ma nato a Napoli, che presenta il brano Nessuno ci crede. La Base, come spesso accade per le nuove voci, ha già un enorme seguito sui social con oltre 154 mila follower su TikTok e circa 2,7 milioni di like. Non da meno la sua presenza su Instagram con un minor numero di follower ma con un altrettanto potente seguito in termini di visualizzazioni che, con due soli reel, sfiora il milione e 400mila.

"Siamo molto soddisfatti di questo risultato - spiega Francesco Altobelli -. Rientrare nei 49 artisti che parteciperanno alle audizioni dal vivo su 564 proposte pervenute è sicuramente già una importante affermazione, considerando che siamo circondati da major e da artisti che vantano già grandi numeri frutto della visibilità di talent-show come X-Factor e Amici o da successi televisivi come la serie Mare fuori".

Il titolo del brano 'Nessuno ci crede', è quasi una previsione al contrario visto che la commissione presieduta dal direttore artistico Amadeus assieme a Federica Lentini, Massimo Martelli e al direttore d'orchestra aquilano Leonardo De Amicis, invece, ha creduto, e molto, alle capacità di La Base. Al termine delle audizioni saranno solo in otto quelli che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani 2023 in onda, in prima serata su Rai 1 e Rai Radio2, dal teatro del Casinò di Sanremo, il 13 dicembre. A questi otto artisti si aggiungeranno i quattro provenienti da Area Sanremo. Solo i primi tre, in base al regolamento, accederanno nella veste di Big, alla 74/a edizione del Festival della canzone italiana a Sanremo in programma, come da tradizione, a febbraio 2024. "Ogni anno - ricorda Altobelli - svolgiamo un'intensa attività di scouting tramite i nostri canali social e il nostro sito web www.ondesonore.it".



