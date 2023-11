Bbc, arrestato in Inghilterra marito donna uccisa a Casoli

Secondo il sito della Bbc, è stato arrestato a Shepshed nei pressi di Leicester Michael Dennis Whitbread, 74 anni, in relazione all'omicidio di Michele Faiers, 66 anni, scoperto ieri a Casoli (Chieti).

Il cittadino britannico è stato fermato ieri sera, mercoledì 1 novembre, con l'accusa di omicidio e resta in custodia. Gli investigatori dell'Unità Operativa Speciale delle East Midlands (EMSOU) sono in contatto sia con la polizia italiana che con l'Ufficio Esteri, Commonwealth e Sviluppo in merito alla morte della signora Faiers. L'ispettore David Greenhalgh, dell'EMSOU, ha dichiarato: "Stiamo continuando a lavorare con le autorità sia nel Regno Unito che in Italia riguardo a questo incidente.

La famiglia della signora Faiers ha chiesto il rispetto della privacy in questo momento e chiederei che questa venga rispettata". Una prima notizia era stata diffusa ieri dal sito della polizia di Leichester. La procura e carabinieri di Lanciano non hanno ancora diffuso la notizia, né confermata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA