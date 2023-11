Donna uccisa in casa a Casoli, colpita con una coltellata

Una donna di 66 anni è stata trovata morta questa mattina nella sua abitazione a Casoli (Chieti). Secondo le prime informazioni sarebbe stata uccisa con una coltellata all'addome. Sul posto stanno operando i Carabinieri della compagnia di Lanciano (Chieti) e del Comando provinciale di Chieti.

La donna viveva con il marito, al momento irreperibile, in un'abitazione singola in contrada Verratti nella campagna di Casoli, a circa 10 km dal centro del paese. A fare scoprire il corpo senza vita della 66enne è stata un'amica che questa mattina l'ha chiamata al telefono e non ricevendo risposta ha raggiunto la casa. Le sue grida di aiuto hanno richiamato l'attenzione di alcuni vicini che hanno chiamato i soccorsi e il 112. Sul posto si trova il procuratore capo di Lanciano (Chieti) Mirvana Di Serio.



