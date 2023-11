Camerata Musicale Sulmona, tornano i concerti del giovedì

Da domani 2 novembre tornano protagonisti i giovani al Foyer del Teatro "M.Caniglia" di Sulmona per la quarta edizione dei "Concerti del Giovedì", istituiti dal direttore artistico della Camerata Musicale Sulmonese, Gaetano Di Bacco, per dare spazio alle nuove leve selezionate tra i migliori talenti musicali del territorio. Sono stati, nelle passate edizioni, oltre 70 i giovani e giovanissimi musicisti, ancora studenti di Conservatorio, o appena laureati, che hanno usufruito di questa occasione per un confronto professionale. Piccoli artisti, fenomeni e bambini prodigio che hanno potuto misurarsi nelle loro capacità, abilità ed emotività di fronte a un pubblico attento, ma non necessariamente indulgente. Cinque sono i protagonisti del primo appuntamento di domani dedicato agli strumenti a fiato: si esibiranno alla tromba Italo Di Benedetto, al trombone Antonio Gizzi, al sassofono Lorenzo Del Monaco e Giulio Fornaro, mentre al pianoforte ci sarà Rodrigo Lopez Rueda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA