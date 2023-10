Tempi lunghi per invalidità, protesta Tribunale del malato

Rallentamenti e intoppi per il rilascio dell'invalidità civile, li segnala a Sulmona il Tribunale per i diritti del Malato che ha raccolto la denuncia di un 92enne il quale da mesi non riesce a ottenere il riconoscimento dell'invalidità. Un problema, secondo gli addetti ai lavori, dovuto all'attacco hacker che ha messo in ginocchio i server della Asl Avezzano Sulmona L'Aquila lo scorso 3 maggio.

"Forse è il caso che la Asl potenzi la struttura per evadere queste pratiche con più rapidità. I pazienti sono stati fin troppo tali" dichiara Catia Puglielli del Tdm, sottolineando il problema per tanti familiari degli utenti, ancora in attesa di permessi, riconoscimenti e indennità di accompagnamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA