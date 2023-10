Montagna, avvisi, 5 milioni per sviluppo Comuni abruzzesi

Guardano ai piccoli Comuni di montagna i bandi che serviranno a finanziare progetti di crescita e sviluppo dei territori montani. I tre avvisi sono stati presentati dall'assessore agli Enti locali della Regione Abruzzo Pietro Quaresimale e sono finanziati nell'ambito del Fondo nazionale per la Montagna: interverranno su tutela, promozione e valorizzazione del territorio montano attraverso le cosiddette Green Community, cioè la possibilità dei piccoli Comuni di mettersi insieme e generare servizi unificati. Il finanziamento per la creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e infine progetti di sensibilizzazione ambientale nelle scuole.

"Sono tre avvisi che vogliono andare incontro alle esigenze dei piccoli comuni di montagna - spiega Quaresimale - E' importante dare forza ai piccoli comuni di montagna per cominciare a invertire quella tendenza allo spopolamento che purtroppo negli ultimi anni si è rafforzata. I tre avvisi si rivolgono direttamente ai Comuni o alle Unioni di Comuni che possono presentare i progetti e che hanno a disposizione 5 milioni di euro. Tutti i progetti che verranno avviati e finanziati dovranno essere rendicontati entro il 2025. C'è quindi tempo e modo per costruire qualcosa di importante".

Le domande possono essere presentate da giovedì 2 novembre fino al 13 novembre. La presentazione va fatta inviando il progetto o la proposta all'indirizzo dpa005@pec.regione.abruzzo.it.



