Furti in abitazione, Carabinieri arrestano cinque persone

I carabinieri del Comando Provinciale di Pescara hanno eseguito all'alba cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere per reati di furto in abitazione, consumati e tentati. E' il risultato dell'indagine svolta dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pescara. Gli elementi di prova acquisiti sono stati seguiti dalla richiesta di misura cautelare da parte del pubblico ministero Andrea Di Giovanni. Emerso anche il concreto pericolo che gli indagati potessero perseverare nell'azione delinquenziale, commettendo altri reati della stessa specie. Le misure cautelari eseguite oggi sono state disposte dal Gip del Tribunale di Pescara Fabrizio Cingolani, su richiesta della Procura della Repubblica di Pescara, e sono state eseguite dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile con il concorso di personale del 5/o Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pescara. Nell'operazione sono stati impiegati 30 Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara, con la collaborazione di personale della Compagnia di Montesilvano.

L'intensa attività investigativa dei Carabinieri, diretta dalla Procura del capoluogo adriatico, ha permesso di accertare, da marzo a giugno 2023, riscontri che hanno permesso l'arresto in flagranza di alcuni degli indagati che poco prima avevano perpetrato furti in abitazioni private.



