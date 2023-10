Comune di Sulmona, si dimette il sindaco Di Piero

Il sindaco di Sulmona (L'Aquila), Gianfranco Di Piero, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di primo cittadino. Lo ha fatto a margine della seduta del Consiglio comunale dove si è presentato senza la Giunta, avendo revocato tutti gli assessori con apposito decreto. "È giunta l'ora. Siamo arrivati all'epoca degli atti di coraggio. Rimetto il mandato non senza rimarcare il buon lavoro fatto" ha esordito Di Piero. Le consultazioni politiche, durate circa 40 giorni, non sono bastate per ricomporre una maggioranza consiliare.

Le dimissioni del sindaco diventeranno effettive e irrevocabili trascorsi venti giorni dalla data della ratifica, come previsto dalla legge.



