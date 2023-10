Torna Abruzzo Horror Festival con proiezioni e iniziative

Torna a L'Aquila l'Abruzzo Horror Festival che animerà il centro storico della citta dal 31 ottobre al 5 novembre.

Il Palazzetto dei Nobili sarà il quartier generale, nella sala lignea ci saranno le proiezioni dei film e cortometraggi in concorso, i cui vincitori verranno proclamati il 5 novembre da una giuria di qualità presieduta da Tania Bizzarro e con Luca Ruocco, Francesco Belliti, Piercesare Stagni e Mirko Lino.

Torna il concorso letterario Abruzzo Horror Literary Contest, evento giunto alla IV edizione; la premiazione ci sarà il 5 novembre con la giuria di qualità presieduta da Paolo di Orazio, Paola Retta, Andrea De Petris, Salvatore Santangelo.

Sempre al Palazzetto dei Nobili verranno allestiti i 'Sotterranei horror' dove per l'occasione ci si potrà immergere tra la mostra fotografica Psichedelic di Voivod, l'Escape Room tematica L'Esorcista per festeggiare i 50 anni dall'uscita del film, l'esposizione del carro funebre storico della famiglia Pacini, il 'Giardino degli Illustri Sepolcri' e 'Cabinet of Curiosities' a cura di Vampire Experience, i fumetti e gadget tema horror a cura di Loop Games, la Piccola Libreria dei Brividi, le Divinazioni di Taliesin lettura di Tarocchi e la sfida a scacchi contro la morte scena ripresa dal film 'Il Settimo Sigillo'.

Non mancheranno le passeggiate al cimitero nella sua parte monumentale a cura di Andrea De Petris, le visite guidate tematiche di Carla Ciccozzi, e 'L'Aquila Sotterranea Noir', venerdì 3 novembre con le teatralizzazioni dell'attore Andrea Fugaro. Una vera e propria esperienza immersiva attraverso passaggi segreti, neviere, acquedotti e sale riscoperte dopo i lavori di restauro degli ultimi anni che per l'occasione saranno teatro di scene di suspence proprie del genere noir con testi adattati da 'L'ora del Diavolo', 'The Conjuring', 'The Witch', 'L'Esorcista'. Nella giornata inaugurale, martedì 31, anche la light run al Parco del Castello, con i partecipanti in maschera.

L'evento gode del patrocinio della direzione generale Cinema, della Regione Abruzzo e del Comune dell'Aquila. Per il programma completo si possono consultare i canali social di 'Abruzzo Horror Festival'.



