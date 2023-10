Consiglio Abruzzo, la settimana politica all'Emiciclo

E' in programma domani, martedì 31 ottobre 2023, alle ore 10, all'Aquila, la seduta della Commissione Territorio del Consiglio regionale d'Abruzzo con il seguente ordine del giorno: risoluzione recante "Riclassificazione autostrade A24/A25" con audizione del presidente dell'Agenzia per il Controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale; "Risoluzione in merito all'approvazione del progetto biglietto unico per l'area del capoluogo di regione" (audizione: Cgil Abruzzo); progetto di legge "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente)"; "Risoluzione delle criticità delle viabilità in località Passolanciano nella stagione sciistica".

Sempre domani, con inizio alle 10:15, si riunirà la Commissione Bilancio chiamata a esaminare due progetti di legge: "Intervento finanziario urgente in favore del Comune di L'Aquila per garantire il servizio di gestione dei rifiuti" (audizioni: Sindaco del Comune di L'Aquila, Presidente e Direttore Asm L'Aquila); "Istituzione del garante regionale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità".

Alle ore 11:30, nell'Aula Spagnoli, è in programma la seduta straordinaria del Consiglio regionale con un solo punto all'ordine del giorno: Attuazione di misure urgenti e dirette da parte della Regione Abruzzo a sostegno del settore agricolo abruzzese. A seguire, l'Assemblea legislativa regionale si riunirà in seduta ordinaria.



