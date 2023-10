Comune di Ortona, nuova Giunta, conferma solo per vice sindaco

Il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, ha ufficializzato oggi la nuova Giunta comunale dopo l'azzeramento, avvenuto il 19 ottobre scorso, del precedente esecutivo. Cristiana Canosa è vicesindaco con deleghe a eventi, commercio, lavori pubblici, patrimonio, decoro urbano, turismo ed è l'unica confermata. I nuovi assessori sono Tommaso Cieri, che ha avuto le deleghe a porto, demanio, contenzioso, agricoltura e pesca, attività produttive e lavoro, protezione civile, sport; Giorgio Marchegiano si occuperà di bilancio, politiche sociali, politiche giovanili, pari opportunità, cultura, istruzione; Federica Pace di urbanistica, ambiente, mobilità sostenibile e viabilità e Vincenzo Polidori, che si era dimesso da presidente del Consiglio comunale, di sanità, servizi demografici, elettorali e statistici, risorse umane, mondo animale e polizia locale.

"La decisione di azzerare la Giunta - aveva detto Castiglione - si inserisce nel più generale riassetto politico dell'attuale maggioranza che conta 9 consiglieri comunali rappresentanti di quattro gruppi consiliari, La Città ideale, Il Comune delle idee/Cittadini consapevoli, Forza Leo per Ortona e Ortona cambia. Un passaggio obbligato per rafforzare la compagine amministrativa e rideterminare una nuova squadra di governo che avrà il compito di continuare e portare a termine il positivo lavoro svolto dalla passata giunta che ringrazio per l'impegno e la disponibilità".



