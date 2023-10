Asm L'Aquila, distruibuiti nei negozi porta mozziconi gratis

Porta mozziconi di sigarette, cordialmente denominati "portamozzichini" sono stati distribuiti da Asm spa L'Aquila ai negozianti del centro storico dell'Aquila. "No a terra" è il titolo della campagna di sensibilizzazione che prevede la distribuzione di un piccolo contenitore di plastica bianca, resistente al caldo, con chiusura ermetica che blocca il contenuto e gli odori, per mettere i mozziconi dopo aver fumato. I commercianti aquilani si sono messi a disposizione per distribuire, gratuitamente, i portamozzichini ai propri clienti. Un grazioso regalo, utile all'igiene della persona, ma soprattutto della città. Lo spirito dell'iniziativa è quello di sensibilizzare la popolazione a conservare momentaneamente il filtro della sigaretta senza sporcarsi, dopo aver fumato, se non c'è nelle vicinanza un secchio dell'immondizia per poterlo smaltire correttamente.

L'abitudine di gettare a terra la sigaretta e spegnerla con il piede è ancora molto diffusa tra la popolazione italiana. Una delle cause di maggior intasamento dei tombini pubblici è proprio l'accumulo di mozziconi di sigaretta.

L'attenzione di Asm è molto alta sull'inquinamento da mozziconi, con diverse attività di igiene urbana in questo senso. L'Azienda sostiene anche le iniziative delle associazioni di ripulitura dei parchi cittadini dai mozziconi. Il portamozzichini è la soluzione igienica e sostenibile per gettare il filtro nei raccoglitori dei rifiuti. "No a terra", la distribuzione gratuita dei portamozzichini alla cittadinanza, attraverso la collaborazione dei commercianti aquilani di qualsiasi settore, è dunque una parte del complessivo progetto di sensibilizzazione alla cultura ambientale che Asm spa L'Aquila opera tutto l'anno.





