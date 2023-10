Scontro sulla Trignina, bimba di 11 mesi una delle due vittime

Una bimba di 11 mesi e un uomo di 40 anni sono le vittime dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 13 lungo la statale 650 'Trignina', al confine tra Abruzzo e Molise. Nel violento scontro sono rimasti feriti i genitori e il fratellino di 4 anni della piccola, tutti ricoverati in ospedale.

La famiglia di Fresagrandinaria (Chieti) viaggiava su una Audi aQ2 che in una semicurva è andata a scontrarsi con una Mercedes condotta da un quarantenne, ristoratore di Schiavi di Abruzzo (Chieti), morto nello schianto. Distrutte le due auto nell'impatto avvenuto nel territorio di Cupello (Chieti), fra gli svincoli di San Salvo (Chieti) e Fondovalle Treste.

Il bambino ferito è stato trasportato in elicottero del 118 all'ospedale di Pescara, ambulanze hanno trasferito la mamma all'ospedale di Vasto (Chieti), il papà all'ospedale di Chieti.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e il personale Anas. Dei rilievi e degli accertamenti si stanno occupando i Carabinieri. La strada è stata riaperta alla circolazione dopo circa quattro ore.

Qualche giorno fa nello stesso punto della statale 650 un camion era finito fuori strada, senza gravi conseguenze.



