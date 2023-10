Incendi nel Pescarese, vigili del fuoco al lavoro

Il caldo fuori stagione con temperature anche oggi in alcuni casi superiori ai 25 gradi e il vento continuano a creare problemi nel Pescarese dove i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere incendi che stanno interessando alcune aree a Penne e a Picciano. A fuoco sterpaglie. Per il rogo di Picciano è stato richiesto l'intervento dell' elicottero. Nelle ultime ore era stato invece soprattutto il forte vento a creare problemi per la caduta di rami e alberi.



