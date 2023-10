Grigorij Sokolov all'Aquila per la stagione 'Barattelli'

Su musiche di Bach e Mozart, torna a esibirsi all'Aquila Grigory Sokolov, pianista di fama mondiale, nel cartellone della Società Aquilana dei Concerti "B.

Barattelli". Appuntamento oggi, domenica 29 ottobre, al Ridotto del Teatro Comunale, alle ore 18. Di origini russe, Sokolov è antidivo per eccellenza, schivo e colto, intimista, ha un repertorio tra i più vasti immaginabili. Incide per la Deutsche Grammophon esclusivamente in live e si esibisce soprattutto in recital per le più prestigiose sale da concerto del mondo. Da tanti anni vive fra la Spagna e Verona. Nel 2014 a L'Aquila, in un memorabile concerto, che aveva fatto registrare il tutto esaurito all'Auditorium della Guardia di Finanza, Sokolov regalò al pubblico ben sei bis. E anche in occasione dell'inaugurazione della 74/a stagione della Barattelli, con due concerti all'Auditorium del Parco, offrì per ogni serata cinque bis differenti. Il programma prevede l'esecuzione di pagine di J. S Bach: Quattro Duetti BWV 802-805 per strumento a tastiera (il titolo Duetto fa riferimento alla scrittura particolare "a due voci"), la Partita II in do minore, BWV 826 e due pagine di Mozart: la Sonata n. 13 in si bem. magg. K 333 e il suggestivo Adagio in si min. K 540, breve brano rimasto isolato, forse perché composto nel periodo più difficile del salisburghese.





