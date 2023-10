Teatro, stagione 'Barbara al Circus con 'Uomo e Galantuomo'

Con un capolavoro di Eduardo De Filippo apre la nuova stagione teatrale, lunedì 30 ottobre, del cartellone della Società del Teatro e Musica "Luigi Barbara" di Pescara. Sul palco del Teatro Circus Geppy Gleijeses, Lorenzo Gleijeses ed Ernesto Mahieux portano "Uomo e Galantuomo" per la regia di Armando Pugliese. Scritta nel 1922 per la compagnia di Vincenzo Scarpetta, la commedia fu una delle prime di Eduardo, in cui si trova un livello comico e ridanciano e uno più profondo, ricco di considerazioni e riferimenti. Un racconto della realtà, in chiave comica, ma profonda, pensata in modo che tutto sia un lavoro inattaccabile. Aspetto interessante e caratterizzante della commedia è l'uso del teatro nel teatro. Lo spettacolo ripropone l'atavica lotta tra la faticosa miseria, di chi tira a campare, e la fatua ricchezza di chi può giocare con la vita delle persone. "Il cast è formato dagli attori che fanno parte della Compagnia di Geppy Gleijeses e da collaboratori storici per l'allestimento scenico" dice Pugliese.

Si prosegue poi con gli abituali otto spettacoli e con artisti del calibro di Monica Guerritore, Emilio Solfrizzi, Mariano Rigillo, Massimo Ghini, Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Paolo Ruffini, Gianfranco Jannuzzo, Barbara De Rossi e Lodo Guenzi.



